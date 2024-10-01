沈慶京以人頭政治獻金？黃國昌：無從評論

民眾黨黨團總召黃國昌（中評社） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵圖利案，遭台北地方法院裁定羈押禁見，台媒《鏡週刊》再爆料，檢廉查出威京集團主席沈慶京運用7人頭捐政治獻金予民眾黨，且民眾黨YouTube頻道“民眾之聲”的抖內捐款合計數百萬元，全數流入木可公司帳戶。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌1日表示，對於來路不明的消息，無從評論。



民眾黨發言人吳怡萱則反問，《鏡週刊》消息來源是北檢嗎？若還是沒提出相關證據，民眾黨不會回應這種科幻小說。她說，現在連合法政治獻金收受都要被抹黑成匯款、貪污？那同樣的標準，全民就一起檢視中國國民黨、民進黨2黨的政治獻金流向為何。



《鏡週刊》今天報導，檢廉偵辦京華城圖利案有重大進展，前台北市兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎在9月27日到案後，確認沈慶京2020年利用7名員工當人頭，以政治獻金方式行賄柯文哲新台幣210萬元。但檢方先前認為京華城提高容積獎勵所獲利益高達200億元，似與210萬元的金額比例不符。



另外，辦案人員追查政治獻金案亦發現，木可銀行外幣帳戶中，有來自民眾黨YouTube（YT）頻道“民眾之聲”的抖內捐款合計數百萬元，支持者小草們的YT捐款疑全流入木可帳戶。