藍委不滿放行日福島食品　卓榮泰：符合標準

藍委邱鎮軍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）台灣全面解除日本福島5縣食品輸入管制，中國國民黨籍“立委”邱鎮軍今日質詢時痛批，台灣是否都聽日本的，日本說吃就可以吃？“行政院長”卓榮泰表示，還是符合國際的標準，我們以食品安全優先，但是以科學的證據與國際接軌。



台灣食藥署7月23日預告將全面解除日本福島5縣食品輸入管制，未來野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等原禁止品項，採產地證明、輻射檢測雙證管理逐批檢驗，預告期滿60天，於9月25日生效。不過日本禁止流通的品項仍不准輸入台灣。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



邱鎮軍表示，台灣開放日本福島五縣市的食品，理由是回歸科學，從2011年到現在，邊境檢驗輻射23.5萬批，結果都符合台、日標準，不合格率為零，但我們有沒有說明，日本的標準是什麼？



卓榮泰表示，日本禁止的，我們就禁止，13年來邊境檢驗的23.5萬批，都符合我們現在的標準。



邱鎮軍批，所以我們都聽日本的，都是跟著日本的腳步走嗎？日本說吃就可以吃，日本說不能吃就不能吃？



卓榮泰表示，這還是符合國際的標準，我們也會採取雙證件的方式審查，第一個要有產地證明，第二個要有輻射檢測證明。



邱鎮軍表示，人民的標準衹有零與一，你只能告訴他什麼可以吃，什麼不能，我們希望政府把關好。



卓榮泰表示，我們以食品安全優先，但是以科學的證據與國際接軌，這是我們共同的標準。