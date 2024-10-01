吳宗憲呼籲嚴謹處理死刑犯　讓他們付出代價

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月01日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天質詢“行政院長”卓榮泰及“法務部長”鄭銘謙，直接挑明自己不接受有關不是“實質廢死”的說法。他指出，許多法律專業人士都明白，現行的死刑政策就是實質上朝向廢死，而他自己也不會被這樣的論述所愚弄。他要求“法務部”和“行政院”在死刑議題上不要再用模糊的說法來應付社會大眾，並強調：“大家都是內行人，不要再講這些外行話。”



同時吳宗憲也對新北割喉案受害者家屬表示關切。他還強調，對於已判決的死刑犯，應該有更明確的法律依據及因應措施，並對法律執行的嚴謹性提出質疑，呼籲政府應更有效率地維護社會安全。



吳宗憲進一步質詢“法務部長”鄭銘謙，特別針對死刑犯的羈押程序提出疑問。他認為，對於37名已經確定死刑的犯人，法律上不應再有任何拖延或尋找免死的理由。吳宗憲強調，根據目前的法律，死刑犯即便進行上訴，也必須繼續收容，不會在判決撤銷後立即被釋放。他直指，“法務部”應該在面對這些情況時有更具體的因應措施，尤其是在法院可能不羈押的情況下，應有備案以防範風險。



鄭銘謙在回應時強調，“法務部”只能依據刑事訴訟法規定向法院提出建議，最終羈押與否的決定權仍掌握在法院手中。他說明，法院在考量是否羈押時，會依據刑事訴訟法第76條，重罪雖是羈押的重要因素，但並非唯一理由。他同時也表示，“法務部”無法對法院的裁量施加影響，但他認為法院會在處理這類重罪案件時慎重考量，不會輕易釋放犯人。



針對吳宗憲提出的假設性問題──若法院決定不羈押這些死刑犯，“法務部”有無因應對策──鄭銘謙表示，這樣的情況屬於假設性問題，“法務部”無法在這方面制定具體措施。不過，他強調，法院應該會根據社會安全及案件性質做出合適的決定。

