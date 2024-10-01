官威風波未息　賴清德與徐榛蔚視訊帶火藥味

災害應變中心現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）賴清德被爆日前出席“國防部”晉任將官茶會，因將官在他進場時未起立致敬而生氣，輿論持續發酵。賴清德1日視察“中央災害應變中心”，大批官員提前在門前迎接，賴待了1小時，全程神情嚴肅、完全沒有笑容。而在與中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚視訊會議時，雙方對話也你來我往，頗有火藥味。



賴清德會中與中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚、民進黨籍高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人視訊、聽取各部會報告。而在與徐榛蔚視訊對話時，賴清德六度向徐榛蔚確認花蓮撤離的村民人數，徐榛蔚回已全部撤離、是3013人，賴則糾正資料稱人數應為8259人，問“所以撤離完畢嗎？”徐榛蔚則稱“對，撤離人數是3013人”，賴清德的神情看起來對統計人數有疑慮，眉頭深鎖。



接著徐榛蔚也出招，問花蓮的交通應該要有更多選項，之前“行政院長”卓榮泰來花蓮時，她也反映相當多次，這次請賴清德要協助花蓮的交通問題。賴清德則說，今天這次會議主要是討論颱風，交通方面的相關都有計劃。雙方互別苗頭，頗有火藥味。



賴清德今上午前往位在新北市新店區的“中央災害應變中心”視察、聆聽強颱山陀兒防颱報告，與會者還有“行政院副院長”鄭麗君、“內政部長”劉世芳、“海委會副主委”張忠龍、“衛福部次長”呂建德、“內政部政次”馬士元、“經濟部常次”連錦漳、“交通部政次”伍勝園、“農業部政次”胡忠一等。



賴清德到場前，現場維安嚴密，官員一字排開迎接。媒體則被安排在4樓，只能透過玻璃拍攝在3樓聽報告的賴清德，無法接近。隨扈也在旁隨時維安，並有人員特地先幫賴清德的位置安排妥當，留意細節。



賴清德視察全程表情嚴肅，會中僅與劉世芳略作溝通，與其他官員幾乎無互動。各部會官員們也都戰戰兢兢報告，氣氛凝重。



結束視訊會議後，賴清德總結提醒，這次颱風路徑相當罕見，由南部進來、由東部出去，因此要提高警戒，而他也提出3點提示，強調地方所提出的需求，“中央”一定會全力配合。第一、要秉持救災不如防災，防災不如避災的精神，事先在颱風還沒有真正進來之前，一定補足尚未做到的措施。第二、要全力幫助地方政府，因應這一次的災情，不管是花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄縣，縣長或副縣長剛剛所提出各地方政府的需求，“中央”一定要全力配合。第三、要能展現隨時掌握災情，迅速地把各地方政府的災害，能夠與地方政府一起合作，予以解決，要避免災害發生時，與救災時間的落差。



到了上午10點，賴清德因行程離開現場，相關部會繼續開會。