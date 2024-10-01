趙少康：罷樑若成功是推倒藍營第一張骨牌

趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場。前中廣董事長趙少康今天表示，民調看起來雖然暫時對謝國樑有利，但不能光看民調，基隆市民還是應去投票，尤其對藍營支持者而言，如果不去投“罷樑”的反對票，如果罷樑成功，那就是推倒藍營的第一張骨牌，將引爆全台罷免的烽火、政治擾攘不安，這絕非民主政治常態。



國民黨前台北市長、前副主席郝龍斌也說，民進黨操作罷樑的最終目的，是想藉此次的熱身，削弱國民黨在“立法院”的席次，進而裂解藍白合，重回“國會”過半的優勢，所以如果藍白被裂解，“國會”失去制衡力量，絕非台灣民主之福。



中廣今天公布罷樑投票的封關民調，結果顯示，有45.15%基隆市民表示不同意罷免、22.32%表示同意，另有19.68%表示不會去投票。



這場民調發布會是在中廣大樓召開，除了趙少康、郝龍斌外，包括負責此次民調的蓋洛普徵信股份有限公司首席顧問丁庭宇、蓋洛普民意調查委員會執行長戴遐齡、國民黨“立委”王鴻薇、賴士葆等人出席。



趙少康分析指出，若以基隆市約30萬7913名選民數字，乘以同意罷免的22.32%，就是有將近7萬人，仍表示會投票挺罷樑，其實這個數字，與民進黨上屆市長候選人蔡適應的的得票數差不多，除了驗證民進黨支持者“就是鐵”外，他直言，民進黨推罷樑就只是輸不起。



趙少康認為，選舉選輸了，多數人想到的應該等4年後再選，但是基隆市新市長上任1年多就被搞罷免，讓謝國樑僅是應付罷免就疲於奔命，這也是民進黨的策略，民進黨就是要用罷免謝國樑當成破口，作為接力罷免國民黨“立委”、發揮骨牌效應，因此罷樑是個沒有正當性的邪惡罷免。



趙少康因此示警，基隆的藍營支持者如果不去投“罷樑”反對票，如果罷樑不幸成功，那就是推倒藍營的第一張骨牌，將引爆全台罷免的烽火，這絕非民主政治常態，怎麼可以選輸就搞這一手呢？



趙少康認為，民進黨推罷免手法，就像是賭徒輸打贏要，“我選輸，就打你，我選贏，都是我的”。若綠委在“立院”席次不夠，就應該好好表現，好好與在野黨協商。如果政治不做妥協，衹有堅定求戰硬槓到底，民眾還能對賴清德帶領的民進黨抱任何希望嗎？對內都是如此，對於兩岸也同樣這招的話，兩岸還能和平嗎，台灣怎麼會好？