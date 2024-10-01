柯文哲拒應訊　檢：身心狀況有疑慮取消提訊

柯文哲首次拒絕出庭提訊。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，涉案的前威京集團子公司鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，案情重大進展。台北地檢署今早原定5度提訊柯查金流，但柯在北檢法警前往看守所提解時，向看守所人員表示其不願出庭應訊，看守所人員立即向承辦檢察官報告，經承辦檢察官審酌柯的身心狀況是否適合應訊，尚有疑慮，故決定取消今日上午原訂庭期，將另擇定期日，再行提訊。



廉檢偵辦京華城案，為追查京華城所屬威京集團主席沈慶京行賄的金流，廉政署9月27日兵分29路搜索，約談16人到案，15人移送北檢復訊後，6位被告和5位證人全部請回，而朱亞虎及時任柯文哲財務長、台灣眾望關懷基金會董事長李文宗被依涉貪污治罪條例違背職務行、收賄罪羈押禁見，移送土城看守所。



廉檢27日大搜索行動中，柯文哲前隨扈陳文鐘、柯行程秘書黃心緗、秘書黃婕穎、秘書林鼎峰等證人復訊後均獲請回。10位被告中，沈春池文教基金會前祕書長、前電視主播童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳；監察人范雅琪、陳秀桃、劉芷安、財務人員黃淑雯等6人請回；京華城監察人張志澄、威京集團法務經理陳俊源分以250萬元、150萬元新台幣交保。



9月30日下午2點40分，北檢傳喚被告民眾黨智庫台灣新故鄉智庫協會學者孫鳳群、檢察官復訊4個小時半後，晚間7時40分將她請回。另外北檢也再度傳喚證人陳文鐘、張志澄，訊後請回。



鏡周刊、菱傳媒今日繼續出刊爆料，柯文哲疑涉嫌兩階段收賄，以及朱亞虎認用7人頭捐210萬政治獻金、李文宗疑負責從民眾黨庫搬錢等報導。柯文哲如今首次拒絕出庭提訊。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，5人均被收押禁見在土城、女子看守所。加上朱亞虎、李文宗，迄今已有7人收押。