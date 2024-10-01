賴清德動怒事件　郝龍斌點出兩問題

郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）有媒體報導，賴清德日前在“國防部”將官晉任典禮後的茶會，傳因有府方幕僚指示，將官在賴進場時並無起立，讓賴怒斥。中國國民黨前台北市長、前副主席郝龍斌今天表示，將官授階已行之有年，絕對有標準程序在，如果府方有額外要求卻沒有說明，這很奇怪。



郝龍斌強調，他看這件事有兩大問題，一是軍方若發現賴清德對過程不滿，應該要有人跟賴清德報告這件事為何會這樣，但卻沒有；二是，賴清德此舉等於是在給軍方下馬威，這會讓軍方往後什麼事都不敢講。



郝龍斌說，這不是一個好的領導人可以做的事，帶兵帶心，作為領導人最主要是帶心，嚇他們沒有用。而且軍方不能把實情反映出來，將來作戰時怎麼辦？雖然這是一件小事，但已凸顯出軍方和三軍統帥之間的問題，這很嚴重。



郝龍斌今天出席中廣今天召開有關罷樑投票的封關民調記者會，會中針對媒體詢問賴清德的動怒事件，做出以上表示。



前中廣董事長趙少康也說，“國防部長”顧立雄在場應該趕快跟賴清德解釋是誤會，大家說氣氛要稍微溫馨，且府方最大問題是沒有活動司儀，只要有司儀說“總統蒞臨”大家就會起立了，總要有程序，但當下又說要溫馨，而且將領們在賴進場時鼓掌，也沒有不敬的意思。



趙少康認為，賴清德就是因為沒有信心，覺得軍人可能看不起他，從自卑變自大，反應才那麼強烈，其實沒有這必要，就算不高興，也是私下跟顧立雄提醒要注意，哪有這樣公開發脾氣的？