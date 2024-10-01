鍾東錦拼政績　大矽谷計劃苗栗3地獲核定

鍾東錦今日在縣務會議中宣布好消息。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月1日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日在縣務會議中宣布好消息，苗栗縣政府爭取已久的桃竹苗大矽谷計劃，其中位在竹南、頭份及後龍的3塊地昨日全部獲得“行政院”核定，鍾在會中除感謝中央的核定外，也強調縣府團隊要即刻動起來，一定要把大矽谷做得最好。



苗栗縣政府今日召開第36次縣務會議，鍾東錦聽取苗栗縣政府各局處首長報告。鍾在致詞時當場宣布好消息表示，苗栗縣政府向中央爭取已久的竹南，頭份、後龍等3塊桃竹苗大矽谷計劃儲備基地都獲核定，縣府團隊一定要全員動起來，工商發展處負責規畫，工商發展投資策進會也要做好招商準備，各單位集思廣益，開會盡量局處長參加，他希望列管且每一次都有進度，讓苗栗鄉親有所遵循，並配合中央指導，把苗栗大矽谷做得最好。



鍾東錦指出，苗栗剛好連接竹科與中科，是串聯科技廊帶重要位置，加上苗栗用地即將用罄，許多企業要到苗栗投資卻找不到合適土地，因此透過大矽谷計劃定會讓苗栗成為中台灣重要縣市，感謝中央核定，縣府團隊會集思廣益掌握進度時程，全力以赴配合中央政策，並持續向企業招手，招商引資吸引海內外企業投資加入苗栗大矽谷行列。



苗栗縣政府表示，苗栗縣政府在桃竹苗大矽谷計劃中所提列3塊基地，分別是330公頃的竹南科東側、頭份交流道周邊都市計劃農業區，300公頃的竹南科擴大及崎頂產業園區，與330公頃的後龍科技產業園區等3案，目前都正在進行可行性研究評估中。



除了桃竹苗大矽谷計劃苗栗3塊地全部獲核定的好消息外，鍾東錦在《天下雜誌》最新公布的縣巿長施政滿意度調查及永續幸福城巿調查結果中，也以72.2分的滿意度排名躍升為“優等組”的縣市首長。鍾在竹竹苗3縣市中獲得的評比成績最優，而因“立委”任內助理費案被判刑與停職的新竹市長高虹安，和因涉嫌圖利建商被起訴的新竹縣長楊文科，施政滿意度分數都低於60分，排名分列末段班。