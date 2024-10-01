蔣萬安奶爸魂上身　抱孩子宣導打疫苗

蔣萬安赴台北市立聯合醫院仁愛院區出席宣導記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）天氣多變，流感盛行，台北市公費流感與新冠JN.1疫苗1日開打，中國國民黨籍台北市長蔣萬安今日出席記者會，宣導大家按照政府安排的階段、對象來施打疫苗。三寶爸蔣萬安的奶爸魂又上身，看到來打疫苗的2名小朋友，打了疫苗痛到哭泣，蔣上前關心慰問，其中小女孩還主動投入蔣的懷中，場面溫馨。



蔣萬安今日上午赴台北市立聯合醫院仁愛院區出席宣導記者會，與會的有社會局長姚淑文、青年局長殷瑋、衛生局長黃建華、教育局副局長鄧進權、聯醫總院長王智弘、仁愛醫院長陳修聖、大安區長鄭裕峯、仁愛小兒科醫師張詠森，還有示範施打的2名阿公阿嬤、1名孕婦、2名小男孩及小女孩“莉寶”。



其中莉寶在去年就首度擔任過施打疫苗的模範小朋友，蔣萬安與莉寶都互相記得對方，一到場就打招呼，蔣萬安表示，莉寶非常可愛，第一階段有開放11類施打對象，讓55歲以上的原住民朋友來接種疫苗，所以照顧原住民朋友的健康。第二階段會開放50到64歲的民眾來施打，也開放滿6個月以上的小朋友，可來施打疫苗。



蔣萬安也說，自己也會看時間安排來提前施打，增強自己的保護力。至於蔣的3名孩子會不會打？蔣說，會跟太太討論，若有時間、符合資格，都會願意。



蔣萬安在場看黃建華、陳修聖、阿公阿嬤民眾、孕婦、男女小孩施打疫苗，小朋友在媽媽的陪同下做最後示範，只見小男孩看到針、並被打進大腿時，嚎啕大哭，蔣萬安上前關心慰問。接著輪到壓軸的莉寶打疫苗，莉寶強忍針痛，打完後就主動跟蔣萬安討抱抱，蔣也開心抱起莉寶，與家長、衛生局官員醫生們合影。



此外，蔣萬安也宣導強颱山陀兒將襲台，台北市做好防颱準備，晚間8點基北北桃一起宣布是否放假。