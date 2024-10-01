民眾黨將砍台電千億補助　國民黨表態跟進

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）針對民眾黨“立法院”黨團有意砍掉明年度政府總預算中“行政院”補助台電公司的1000億元補助款，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長王鴻薇今日受訪時表態跟進，她說，如果台電仍堅持核三廠2號機組除役這樣的方向，那對不起，她認為這新台幣1000新億補助真的礙難同意。



王鴻薇指出，有關台電虧損追加預算部分，國民黨團會好好的審查，台電公司必須說明如何改善並檢討目前電費成本高的問題，如果能源政策根本不改變，繼續讓核電完全除役，當然就會墊高發電成本，這樣即便“立法院”通過1000億元補助台電，也不過是在補無底洞，台電必須檢討目前錯誤的發電能源政策。



電價費率審議會昨天拍板，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲，產業電價平均漲12.5%，其中半導體及資料中心電價調升14%。這是三年來第四度調漲產業電價，影響逾50萬用戶，新方案10月16日起實施。



王鴻薇今天出席中廣有關罷樑投票民調記者會時對此表示，消費物價與電價環環相扣，她舉例說，這次調整電價旅宿業也受到衝擊，台灣飯店的價格長期偏高，現在已在改善，但當電價調整，成本上升後，旅宿業者要如何降低房費，會是一大挑戰。



王鴻薇也提到，有很多產業與消費物價關聯，雖然量販店或超商不漲， 但像畜產業、屠宰業如果電價上漲，難道不會轉嫁給消費者嗎？政府宣稱只漲產業電價，不漲民生用電，就不會衝擊消費物價，這是睜眼說瞎話。



此外，前中廣董事長趙少康受訪時也說，台電如果一再強調政府不撥補虧損，就要漲電價，這是情緒勒索，雖然這次民生電價未漲，但一定仍會轉嫁到民生物價上面，現在全世界已經沒有堅定廢核立場的國家，雖然德國廢核，卻向法國買電，所以德國是“偽善的國家”，台灣要假清高、偽善，說不用核電，核電佔比連1%都不要，但最終付出代價的會是民眾。