賴要40萬可恃民力　蔣萬安：民眾仍有疑慮

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”培訓40萬民力，必要時支援軍事行動。中國國民黨籍台北市長蔣萬安1日表示，兩岸關係愈緊張、愈要溝通，但絕大部分民眾對於“中央政府”的這項計劃仍有疑慮，政府要更詳盡說明清楚。



蔣萬安今日上午赴台北市立聯合醫院仁愛院區出席宣導記者會，與會的有社會局長姚淑文、青年局長殷瑋、衛生局長黃建華、教育局副局長鄧進權、聯醫總院長王智弘、仁愛醫院長陳修聖、大安區長鄭裕峯、仁愛小兒科醫師張詠森等。蔣萬安會前接受媒體聯訪。



記者詢問，賴清德近日主持“全社會防衛韌性委員會”會議，會中說要培訓40萬可恃民力、必要時支援軍事行動，台北市有要配合準備嗎？是否覺得全民皆兵、兵凶戰危風險？



蔣萬安回應，民眾期待是區域的和平和穩定，特別在兩岸關係越緊張，其實越需要透過溝通、交流來緩和緊張的情勢，所以他瞭解絕大部分的民眾目前對於這項計劃，還是有疑慮或不清楚，政府其實應該要做更詳盡、清楚地說明。



媒體問，國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日要投票，但現在傳出也有青鳥要發動罷免國民黨籍台北市南港內湖區“立委”李彥秀，傳單印上“國會除秀”。



蔣萬安說，為罷免而罷免的政治操作是傷害台灣的民主，這段期間大家都可看到，不管是謝國樑或者李彥秀，在市政推動或在“國會”的表現都有目共睹。



媒體問，台北市議會2日將開議，議會聚焦台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲留下來的五大案，議會京華城專案調查小組昨日也有結論，市府會成立專案小組應對訴訟結果？



蔣萬安說，整體考量絕對是以市民最有利來推動市政，市府也用人唯才、適才適所，包括新上任的台北市副市長張溫德、副秘書長王玉芬、俞振華、都發局長簡瑟芳，想在都市計劃、發展、更新各方面領域都是專業與歷練。至於外界關心的幾個案子，進入司法階段就尊重司法調查，全力配合，盡快還原事實、釐清真相、勿枉勿縱。