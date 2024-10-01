苗栗客家粄條節起跑　免費美食迎客

苗栗市客家鄉親自行研發的五行粄條相當吸睛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月1日電（記者 盧誠輝）苗栗縣政府與苗栗市公所共同舉辦的“2024貓裡客家粄條節”今日舉行宣傳記者會，會中特別展示苗栗市客家鄉親自行研發的五行粄條，色彩繽紛相當吸睛。中國國民黨籍苗栗市長余文忠也當場宣布，10月12日粄條節舉辦當日，將準備多達4000份客家粄條讓到場遊客一起享用，歡迎全台遊客當天都能到苗栗享用客家美食。



“2024貓裡客家粄條節”今日在苗栗市公所舉行宣傳記者會，包括苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠與多位苗栗縣議員、鄉鎮代表和里長都到場與會。



苗栗縣副縣長邱俐俐表示，雖然他是閩南人，但講到客家美食，他最喜歡的就是客家小炒跟粄條，尤其是粄條的發明更是凸顯客家人的智慧與對天地的尊重，把客家人克勤克儉與惜物愛物的精神完全體現出來，尤其是苗栗市這次又創新發明了五行粄條，都讓人相當期待，她希望透過這次粄條節活動，能吸引更多遊客到苗栗吃喝玩樂。



苗栗市長余文忠指出，苗栗縣擁有62.5%的客家人口，是客家文化的重要發展區。而客家料理中，粄條可以說是客家人的主食代表，其獨特的口感和油香風味，展現了百味米食的經典滋味。他希望藉由此次粄條節活動提升大家對粄條的關注和喜愛，同時促進地方經濟和社區凝聚力，進一步推廣客家飲食文化。



余文忠說，這次粄條節也有舉辦粄條競賽，第一名將獲得新台幣3萬元的獎金，粄條節活動將在10月12日正式舉行，現場除了粄條競賽外，也會準備多達4000份粄條讓到場的遊客享用，還會安排包括青創市集與各式表演，歡迎全台遊客當天都能一起到苗栗享用客家美食。