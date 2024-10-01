台智光案　藍議員陳重文押195天8百萬交保

國民黨台北市議員陳重文遭提訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市議員陳重文涉貪並利用職權圖利“台灣智慧光網”公司，自3月21日遭收押迄今195天。台北地院合議庭1日開庭認為，陳重文雖仍有逃亡之虞，但已無勾串、滅證之虞，裁定陳交保800萬元新台幣，限制住居、出境、出海8個月，並須接受電子監控。陳妻白惠萍正準備交保金中。



台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，其任內的台智光案也有進展。北檢認為藍議員陳重文涉貪，3月14日被廉檢從台北市議會研究室帶走偵訊、21日裁定羈押禁見，迄今已195天。陳重文7月19日被依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書、使公務員登載不實、業務侵占、違反公司法的資本不實等罪起訴，被控濫用職權圖利“台灣智慧光網”公司，涉嫌施壓台北市政府警察局，拿下監視器系統合約；同時以立錡雲端公司為名，參加台智光去年9月辦理的採購程序，從中獲取不當利益321萬8480元台幣。



9月27日陳重文提訊後，台北地院今日再開合議庭，傳訊陳妻白惠萍等4位證人，並於中午12點結束，確認檢辯雙方不再聲請傳喚證人與調查證據，因此諭知將此案辯論程序將提前到8日上午9點30分開庭。



陳重文今日戴青色口罩、雙手未上銬，身穿白色和深藍色短褲、藍白拖現身北檢囚車道，等候交保，體態消瘦不少。



據了解，陳重文的辯護律師於今日合議庭上請求准許陳重文交保，認為律見時間有限、以利律師與陳充分討論案情辯護重點，另颱風也快到，家屬願意提出保證金。但檢察官則主張陳涉犯重罪、有高度逃亡之虞，因繼續收押，且陳有議員人脈、有勾串之虞，即便交保也應辭去議員職務。律師則請求法官以其他方式防逃。

