雲林雙十焰火　韓國瑜：拉出受困“中華民國”

2024年雙十節焰火在雲林記者會，出席者包括韓國瑜、雲林縣長張麗善、藍委張嘉郡等人。（照:韓國瑜辦公室提供） 中評社雲林10月1日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天出席2024年雙十節焰火在雲林記者會，他致詞時強調，今年選擇在雲林施放煙火有3大意義，包括將受困的“中華民國”拉出來、重燃台灣人民的“愛國”精神及擦亮雲林縣招牌，邀請海內外所有好朋友10月10日來雲林觀賞煙火、關注“中華民國”生日快樂。他還透露，為祈求煙火施放順利，國民黨籍雲林縣長張麗善還與一級主管茹素祈安。



記者會與會人士，除了韓國瑜與張麗善，還包含國民黨籍“立委”張嘉郡、丁學忠、許宇甄、雙十慶典籌備委員會吳堂安秘書長及林清淇執行長等人。



韓國瑜致詞時首先表示，感謝張麗善率領縣府團隊從5月份開始積極投入焰火施放籌辦活動，縣府團隊把籌辦該活動視為年度首要重點施政，並願意茹素祈求當日活動不受天候影響，抱持虔誠的心，就是希望辦好活動，所謂天助自助者，令人感佩。



韓國瑜提及，今年焰火在雲林舉辦，代表三大意義，其一，“喚醒‘國人’對‘國家’的重視”，“中華民國”它是我們最愛的“國家”。其二，“重新燃起台灣人民的‘愛國’心”，任何一個國家、社會的進步，都源自於精神和物質兩種力量。



他提到，政府時常公布GDP和就業機會等經濟數據，卻忽略民眾內心的精神力量逐步萎縮不振。他觀察美國好萊塢的電影，時常可以看到劇情裡默默宣導愛“國”精神，透過影片號召美國人民要愛“國”家，但是捫心自問，這幾年愛“國”教育做得夠不夠？所以台灣人民迫切需要重新燃起這股“愛國”心。



韓國瑜指出，其三，透過這次雙十慶典，讓大家看到雲林縣美好的一面，百年來，雲林縣第一次舉辦雙十慶典焰火，雲林縣在台灣政治、社會和心靈上的版圖，長期被嚴重低估。雲林縣僅有60多萬人口，很多鄉親在海內外都有傑出表現，但雲林縣的環境猶如俗語“風頭水尾”，形容困苦之地，許多鄉親不得已需要出外打拼。期盼透過這次慶典，希望讓眾人看到雲林的美好，帶動雲林縣的發展。



最後，韓國瑜再次向雲林縣政府團隊致意，同時號召海內外朋友10月10日晚上一同至雲林參與雙十慶典焰火盛會，一起祝賀“中華民國”生日快樂。