官邸電費15萬元　卓榮泰：已汰換老舊冷氣

卓榮泰接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨“立委”黃國昌先前爆料，“行政院長”卓榮泰上任後，“行政院長”官邸2個月的電費約新台幣15萬元。卓榮泰今日表示，經過台電調查官邸所有電器，發現確實有一些比較老舊的電器例如冷氣，現在已經把老舊冷氣都換新，也會節約用電。



台“經濟部”電價費率審議會昨日通過電價調整方案，10月16日起，包括製造業、旅館、百貨公司等50萬產業用電戶電價將調漲14%，使電價再度成為話題。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



黃國昌上個月爆料，卓榮泰上任後，“行政院長”官邸2個月的電費約新台幣15萬元。卓榮泰當時表示，用電度數增加有所異常，會請電力單位檢查，也一定會節約用電。



國民黨籍“立委”游顥今天質詢時指出，如果要苦民所苦，就要看電價漲價，因為電價是帶動通貨膨脹的火車頭，“經濟部”要檢討過去政策，同時許多民眾關心，卓榮泰官邸電費問題，究竟調查結果如何？



卓榮泰表示，我們都相信台灣經濟的體質本質上是很好的，只要全民一起努力，大家一起團結，那麼我們在高科技的發展，以及對中小企業做更多的投資，這樣應該會穩定發展，過去有一些特別預算的重大建設，也都有其必要，過去8年成就相當多的地方建設。



卓榮泰指出，我們也請台電調查了官邸所有電器用品，當中確實發現一些比較老舊的電器，包括冷氣在內，確實相當耗電，秘書處已經把所有老舊冷氣都換成新的，有新的電器用品後，加上人為節約用電，未來我們會持續關心官邸的用電情形。