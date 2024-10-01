蘇清泉：連麥當勞都關門　墾丁觀光陷困境

藍委蘇清泉。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月1日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”蘇清泉1日在“立法院”會中質詢時，針對墾丁觀光衰退問題，提出交通不便、地價過高及業者經營心態不良三大主因。他並提到墾丁的麥當勞關門象徵當地商業困境，要求政府積極改善。卓榮泰回應，曾去過那間麥當勞，對現狀深感惋惜，並承諾加強交通規劃和環境管理。



蘇清泉首先指出，墾丁近年來的形象每況愈下，“墾丁化”成為負面詞彙，反映出當地觀光產業的衰退。他強調，墾丁當前面臨的問題主要有三個：交通不便、地價高昂及業者短視經營，這些問題已經嚴重打擊了當地的觀光收入。



蘇清泉表示，墾丁的形象被污名化，而當地的交通狀況不佳，尤其是測速照相取締繁多，使得遊客體驗不佳，導致旅遊人數大幅下降。他強調，屏東地區在今年一月到八月間，交通違規罰款暴增，這使得遊客不敢再來。他表示，這樣的交通執法方式讓當地觀光雪上加霜，並呼籲政府應積極調整政策，避免因為過度罰款而打擊觀光。



蘇清泉舉例，曾經繁榮一時的墾丁大街目前蕭條到連街上的麥當勞都已經關門歇業，這不僅象徵著當地觀光產業的衰落，也顯示商業經營面臨極大壓力。他批評當地的土地價格過高，讓許多商家難以維持經營。他還指出，部分業者只關注短期利益，將遊客視為一次性的消費對象，過度收費，導致遊客不再願意回訪。



卓榮泰回說，自己曾經去過墾丁那間麥當勞，對於它的關門深感惋惜。他表示，這間麥當勞的倒閉正是當地經濟困境的縮影，也反映出當地商業和觀光業的經營問題。他承諾將進一步加強交通規劃和國家公園的管理，並指示“交通部長”陳世凱重新檢討當地的交通設施，優化遊客的體驗。