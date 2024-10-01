特朗普促台防衛預算GDP10%卓榮泰回應

卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統候選人、前“總統”特朗普近期受訪時表示，台灣防衛預算應該提高到GDP的10%。對此，“行政院長”卓榮泰表示，防衛預算是依照我們的需要，絕對不是要去依附或滿組哪一個數字，這毫無意義。



藍委也希望賴清德不要變成“清德斯基”，卓榮泰要藍委可以放心。



烏克蘭“總統”為澤連斯基，不少人擔心台灣成為下個烏克蘭。



華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家狄森（Marc Thiessen）在今天刊出的專文指出，特朗普接受他訪問時表示，台灣的防衛支出不夠，應該提高到“國內生產毛額”的10%。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，2025年GDP預估值約26兆4100億，10%就是2兆6410億，占總歲出3兆1325億元的比例為84%，幾乎是明年“國防部”年度預算編列數4760億的6倍。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



國民黨籍“立委”廖偉翔質詢問，特朗普說台灣防衛預算應該要佔GDP的10%，請問卓榮泰，萬一特朗普當選美國總統，我們會配合嗎？



卓榮泰表示，我們的防衛預算是依照我們的需要，就保衛安全的需要來編列預算，絕對不是要依附或滿足哪一個數字，這毫無意義。



卓榮泰指出，台灣身為世界民主夥伴友好朋友之一，我們當然有責任要防衛自己的安全，乃至於台海、印太的安全。



廖偉翔追問，所以我們不會聽特朗普的？



卓榮泰表示，我們聽從三軍統帥以及“國防部”的規劃。



廖偉翔表示，如果按照特朗普說的要到GDP的10%，我們的防衛預算規模將來到2兆7000萬元，他要呼籲賴清德應該有智慧地帶領我們和平穩定的發展，千萬不要變成“清德斯基”。



卓榮泰說，那麼廖偉翔可以放心。