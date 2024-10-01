特朗普促台防務預算占GDP一成　揭仲喊離譜

揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／美國總統候選人、前總統特朗普近期接受《華盛頓郵報》訪問時，公開表示台灣的防務支出不夠，應提高到生產毛額的10%。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，2025年GDP預估值約26兆4100億，10%就是2兆6410億，占總歲出3兆1325億元的比例為84%，幾乎是明年“國防部”年度預算編列數4760億的6倍；如果這樣做，則“中央政府”剩餘的預算額度在支應完其他公務員與約聘雇人員的人事費用後，剩下的經費連支應一個“衛生福利部”都不夠。



揭仲認為，非戰爭時期編列這麼高比例的“國防”預算，恐怕連軍國主義極權國家都做不到，特朗普顯然是在對“中華民國”預算規模與財政狀況非常不瞭解的情況下，才會有這種偏離現實的發言。



揭仲也提醒，這幾年“總體”“國防”支出之所以還能超過GDP的2%，主要是因為有“海空戰力提升計劃”與“新式戰機採購”等兩項特別預算案的加持，從2023年到2025年分別為1083億、945億與904億，但這二項特別預算在2026年全部編列完竣後，使2027年“總體”“國防”支出中，扣除非營業特種基金支出後的“公務預算”，將全數由年度預算支應。



揭仲指出，近幾年“國防部”年度歲出預算占“中央政府”總預算的比例，事實上不增反減，2019年時為17.1%、2022年下降到16.5%，2025年則剩下15.2%。擔心若特朗普明年重返白宮，等特別預算在2026年編列完竣後，屆時台官方要如何在不大幅排擠其他支出的前提下，應付特朗普政府的壓力？