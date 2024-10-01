10／1世界黑狗日　新北認養黑犬可獲金飯碗

10月1日為“世界黑狗日”。（新北市動保處提供） 中評社台北10月1日電／10月1日為“世界黑狗日”，新北市動物保護防疫處9月30日與台灣動物保護行政監督聯盟、多名里長舉辦“為黑狗尋找幸福”活動，新北市農業局長諶錫輝說，黑狗常被視作不吉利的象徵，影響民眾認養意願，因此收容所內犬隻數量以黑狗為多；即日起只要在全市8間動物之家認養黑犬，就可獲得“金飯碗”及飼料、罐頭等大禮包。



在台灣民間社會有錯誤迷信，把黑狗當做不吉利的象徵，尤其是“踩白襪”（腳底毛髮為白色）的黑狗，認為會為家裡帶來噩耗。由於收容所裡面犬隻數量最多就是黑狗，因民眾有迷思造成不易送養。黑犬軍團團主王尹君展示黑狗忠心、可愛及充滿風格迷人的一面，王尹君現身說法讓更多人瞭解黑狗的獨特魅力。黑色米克斯不僅擁有良好不易生病體態，且聰明非常受教，像“做下、趴下、握手”等基本動作一教就會，是民眾入手首選犬隻。



新北市農業局長諶錫輝指出，8間動物之家包含板橋、五股、八里、中和、淡水、新店、三芝及瑞芳，“認養大禮包”內容物如朱銘美術館設計的藝術品“金飯碗”、睡床、胸背、飼料、罐頭，也能享有寵物白金卡，動物終身免費狂犬病疫苗、內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、基礎疫苗施打、醫療檢診及往生免費火化樹葬，減輕飼主經濟負擔。



台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治提到，村里長是基層第一線，每天要處理的事務繁多，動保業務可能僅是其中一小部分，除非村里長自己關心動物、社區有關心動物的志工或發生動保案件，不然很難被關注。今有15名里長參加座談會，願意集思廣益動保紮根社區行動計劃，大幅提升友善動物觀念。



新北市動保處表示，不管毛寶貝的毛色如何，這些都是牠們獨特的風格。黑狗的“黑嚕嚕”外表是牠們最驕傲的禮物。只要飼主們愛牠們、照顧牠們，黑狗的毛色也能成為時尚，另在“全國”動保機關中，新北市是最積極與基層里長連結公部門推動認養，尤其這幾年積極推動“里辦公室認養小棧”，已成功設置21個里辦公處認養小棧，累計認養350隻以上，相當於1個動物之家最大收容量，成效驚人，在此非常感謝里長的努力及協助，希望有更多里長加入，為毛寶貝找到一個幸福的家。