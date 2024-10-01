“賴清德蘭”買不到　藍委送顧立雄蝴蝶蘭代替

藍委廖偉翔（右）質詢時，特地送上一盆蘭花給防長顧立雄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”廖偉翔今日質詢時，特地送上一盆蘭花以及一面青天白日旗給台“國防部長”顧立雄。廖偉翔說，因為“賴清德蘭”他買不到，所以拿另一盆蘭花代替，日後待他購得“賴清德蘭”後，會再補一盆給顧。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



台南山上花園水道博物館下月迎接5周年館慶，將安排蘭花展，其中將展出一款台南民眾培育的新品種蘭花，以賴清德命名為“賴清德蘭”。



台灣蘭科植物蘭花登陸中，有三個栽培的品種與政治人物有關，包括2000年登陸的“李登輝”、2012年登陸的“賴清德蘭”，以及2017年登錄的“台灣英文”。



“李登輝”是石斛蘭，秋冬季節開花，花色為黃花紅心，是1999年獲得李登輝同意命名的品種。“賴清德蘭”冬春開花，黃朵為黃底紅邊，是培育者在取得時任台南市長的賴清德同意後命名，因花色特別，受到歐美市場喜愛。“台灣英文”則是粉色花朵，花期在春天。



廖偉翔質詢時表示，今天他準備兩個禮物要請顧立雄收下。第一個，因為台灣盛產蘭花，有南部鄉親種出新品種蘭花，非常美麗，並命名為“賴清德蘭”，因為他買不到，所以他另外買了一盆蘭花代替，要向顧立雄致意，未來等他買到賴清德蘭之後，會再補上一盆送到顧立雄辦公室。



廖偉翔指出，另外，他也相信軍方最注重禮節，雙十節也要到了，所以他要再送一面青天白日旗給顧立雄，軍人弟兄辛苦了，顧立雄也辛苦了。