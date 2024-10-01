銘傳大學雙十禮賓團隊亮相　明星臉搶鏡

銘傳大學舉行記者會公布雙十慶典禮賓服。（照片：銘傳一週臉書） 中評社台北10月1日電／銘傳大學今日舉行記者會由22位同學展示今年雙十慶典禮賓服，團隊中不乏明星臉，分別有男禮賓外貌神似日籍棒球運動員大谷翔平及南韓演員池昌旭，兩人都希望效法名人的敬業精神，在雙十慶典展現專業服務。



銘傳大學禮賓大使團已連續第40年為政府重要慶典提供服務，今年禮賓服是一大亮點，由銘傳大學校友廖佳琳設計，以校徽的紅、灰、寶藍色調為靈感，主色調選用象徵喜慶的紅色，搭配灰色與寶藍色作為輔助色，展現傳統與現代的融合。



今年禮賓大使團也有明星臉，男禮賓馮任遠“撞臉”日籍球星大谷翔平，他表示，188公分的身高加上笑容，被外界形容像大谷翔平，正好大谷翔平也是自己非常喜歡的運動員，希望學習大谷翔平的敬業精神，在雙十慶典中服務外賓。



馮任遠也說，過去看到學長姐帥氣、美麗的姿態，選擇加入禮賓大使團，又銘傳大學也鼓勵禮賓大使團學習第二外語，自己修讀日語，今年將以日語接待外籍貴賓。



男禮賓鄭永安平時熱愛籃球、健身，外貌神似南韓演員池昌旭。鄭永安也說，非常喜歡池昌旭的作品，其專業態度、敬業精神更是學習的對象。



禮賓大使團女隊長游雅馨表示：“成為禮賓大使讓我學習到的不僅是接待技巧，更多的是一種責任感。我們必須在面對不同的貴賓時，時刻保持專業與親切。每一次的接待都是一次成長的機會，也讓我理解到，禮儀其實是一種尊重與真誠的表達方式。”男隊長王祐逵強調，禮賓服務並不是一件簡單的事，而是需要高度的耐心與細心，透過這樣的訓練，學會在日常生活中如何更好地與人相處。