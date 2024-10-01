許宇甄質疑打詐成效　去年詐騙案三萬七千多

卓榮泰（左）與劉世芳（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月1日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”許宇甄今天在“立法院”院會上質詢“行政院長”卓榮泰、台“內政部長”劉世芳及“數位發展部長”黃彥男，關注台灣詐騙案件頻發及打擊成效不彰。她指出詐騙手法日新月異，質疑政府的打詐政策是否有效，並強調需要加強宣導與科技應用。政府官員們回應承認挑戰，並表示將改善相關措施。



許宇甄指出，根據刑事警察局的統計，2023年詐騙案件達到37，984件，涉及金額高達88.7億元(新台幣)。她質疑現有打詐中心的成效，並問及卓榮泰對此的看法。許宇甄特別指出，儘管政府聲稱打詐成績逐漸提升，但實際上詐騙案件和財務損失依然龐大，令人難以滿意。



卓榮泰回應表示，雖然打擊詐騙並未達到“越打越好”的程度，但強調若不積極打擊，情況會更嚴重。他指出，詐騙手法不斷翻新，尤其是科技詐騙，政府必須持續進行打擊。卓榮泰也提到，“警政署”已推出打詐儀表板，透明化詐騙案件的處理情況，並表示未來將加強相關措施。



劉世芳進一步說明，打詐儀表板的數據顯示了政府對於詐騙案件的努力，並強調目前數據無黑數，案件統計日趨精確。她也解釋了詐騙金額的認定方式，指出金額往往依據受害者的主觀認定，與實際損失可能有所出入。



在宣導層面，許宇甄批評“金管會”的“防詐專區”網站長期未更新，瀏覽人數極少，質疑宣導工作成效有限。她認為，年輕人是詐騙的主要受害群體，應加強網路平台的宣導力度，以應對現代化的詐騙手法。她呼籲卓榮泰督促相關單位改進，尤其在網站設計與宣傳內容上，應更具吸引力。



黃彥男表示，將立即針對網站問題進行改善，並強調數位科技在打擊詐騙中的重要性。針對未來可能出現的新詐騙手法，政府將持續提升科技應用能力，確保能及時應對挑戰。