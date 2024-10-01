北檢追京華城金流　醫師給四個字：可笑至極

京華城案現況，一片工地。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／台北地檢署偵辦京華城案，聲押北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎，檢方認為朱亞虎與京華城幹部黃淑雯等6人，涉嫌以政治獻金方式，捐款給民眾黨，涉嫌期約賄賂。對此，醫師沈政男今天表示，政治獻金距離期約賄賂，有太平洋＋大西洋＋印度洋那麼遙遠，而距離柯文哲收賄，有地球到月球那麼遙遠。搞了半天，以為查到什麼新的金流，原來不過是繼續在垃圾堆裡找黃金，4個字“可笑至極”。



沈政男今天在臉書發文表示，根據媒體報導，北檢偵辦京華城案，認為民眾黨“選前3個月現金收入逾9萬筆，累積1億9517萬餘元，檢廉正針對其中836筆超過3萬元的捐款中找出可疑部分，追查是否為沈慶京在京華城容積率確認為840%後，利用政治獻金方式行賄”。



他指出，朱亞虎承認的，是2020年3月下旬，給7名還是幾名員工各30萬元，要他們捐給民眾黨當政治獻金，而那些員工否認那是賄款。北院說，“坦承聲請書所指犯行”，就是指這一件事，至於朱亞虎有沒有坦承是期約賄賂，那是另外一回事。



沈政男認為，北檢現在希望繼續找到這類化整為零，將賄款變成政治獻金的金流，如果能找到更多人頭，湊齊一、兩億或更多，就能說明京華城那些所謂公關費的流向，而且也畫出了從商人到民眾黨的金流方向。然後再看看，柯文哲與小沈，是不是私底下有接觸“民眾黨草創沒錢，我幫你喬案子，你給政治獻金！”



而“1500小沈”，就是其中一筆相關紀錄，比如找到了50個人頭，分別捐贈30萬給民眾黨，加起來就是新台幣一千五百萬。是不是這樣的辦案邏輯？



沈政男認為，從這樣的辦案邏輯，有可能到最後，檢廉連商人都沒辦法定罪！因為，政治獻金距離期約賄賂，有太平洋加大西洋加印度洋那麼遙遠，而距離柯文哲收賄，有地球到月球那麼遙遠！



搞了半天，以為查到什麼新的金流，原來，不過是繼續在垃圾堆裡找黃金。四個字：可笑至極。