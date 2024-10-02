舒翠玲：賴清德不應以獲AIT肯定沾沾自喜

中國國民黨桃園市議員舒翠玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月2日電（記者 盧誠輝）賴清德8月主持將官晉任勗勉典禮茶會時，因將官未在他入場時立正致敬，讓賴感到不悅。中國國民黨籍桃園市議員舒翠玲接受中評社訪問認為，不論賴是否因此大發雷霆或只是對“國防部長”顧立雄抱怨，都凸顯賴的威權性格，對軍人更是毫不尊重，若賴身邊都充斥逢迎拍馬的人，實在是一件非常可怕的事情！



舒翠玲，上海復旦大學政治學理論博士，“七連霸議員”，連任4屆桃園縣議員、3屆桃園市第八選區（平鎮區）議員，歷任國民黨中央委員、文傳會副主委、平鎮市民代表等職。



舒翠玲表示，原本傳出賴清德為此破口大罵，甚至還當場摔資料，後來顧立雄又跳出來解釋說只是提醒禮節，但不管真相為何？都凸顯賴的威權性格，對將官毫不尊重。她呼籲賴不應該再漠視軍人，對既有的組織與文化應該予以尊重。



她強調，賴清德身為民選“總統”，卻有如此威權思想實在讓人感到訝異！只因為將官沒向他立正致敬就不高興，帶人應該要帶心，如果身邊的人都要逢迎拍馬，實在是一件非常可怕的事情！



舒翠玲認為，歷史故事一再告訴大家“清君側”的重要性，賴清德現在身邊充斥太多只講好聽話的小人，才導致這個執政者狂妄自大、目中無人，這對台灣絕對不是好事。



另外，對於賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，將培養40萬可恃民力，必要時支援軍事行動一事。舒翠玲指出，賴清德主持所謂的民防會議後馬上就獲得AIT（美國在台協會）的肯定，難道台灣真的是美國的棋子嗎？賴說要培養40萬民力，是否就意味著台灣本島將變成戰場？若台灣真的變成戰場，受害最深的絕對是台灣的老百姓，這點真的讓她憂心忡忡。

