趙麟：美國大選底定前　中美關係維持穩定

台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）台灣清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，在11月美國大選底定前，中美關係大框架，甚至是中美日關係都不會有太大的變動，中美關係維持穩定是重點。美國總統拜登任內的最後一次“四方安全對話”（QUAD），實質意義並不大，即便拜登在不公開演講表達“個人意識形態”，但仍不會改變美國的正式政策，這也是為何四方對話最後的正式聲明沒有衝突言詞。



中國證實在9月25日首次試射洲際彈道導彈（ICBM）到太平洋，中美關係還是維持穩定的方向嗎？



趙麟說，中國試射導彈有很多考量，一是要在國際局勢微妙的變化中表達一定態度，特別是美國大選就快到了，否則變化到臨界點再表態，恐怕就無濟於事。中國必須藉著一個動作、一個姿態向國際社會表達“抵抗西方霸權壓制的態度”，展現中國的實力能做到什麼樣的程度，立場很清楚“人不犯我，我不犯人”、“不尋求霸權，但必須要防衛領土完整”。中國也在事前通知美國、俄羅斯、英國、法國，即便西方國家可能不滿，但中國照樣試射。



趙麟指出，二是洲際彈道導彈的試射，必須經過周延的核算，這是科學技術力量的展現。一顆洲際導彈要射1萬2千公里，萬一打偏射到其他國家或船艦，恐引起國際輿論反撲。

