李文宗首提訊拒認罪　沈慶京再聲請具保停押

前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗柯文哲（右二）首度被檢方提訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，涉案的前威京集團子公司鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，與前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗均遭收押。李文宗1日首度被提訊，據了解仍拒絕承認收賄。現年77歲的威京集團主席沈慶京則5度戒護就醫，律師擬再提具保停押。



台北地檢署今早原定5度提訊柯文哲查金流，但柯在北檢法警前往看守所提解時，向看守所人員表示其不願出庭應訊，看守所人員立即向承辦檢察官報告，經承辦檢察官審酌柯的身心狀況是否適合應訊，尚有疑慮，故決定取消今日上午原訂庭期，將另擇定期日，再行提訊。



北檢今天下午提訊台灣眾望關懷基金會董事長李文宗，李文宗雙手上銬、戴口罩、眼鏡，白灰髮平頭，身穿白色Polo衫、深藍色短褲、藍白拖，神色凝重不發一語。據了解仍堅持拒絕承認違背職務收賄罪，傍晚5點還押土城看守所。



此外北檢下午也二度傳喚證人、柯文哲市長任內行程秘書黃心緗，黃在9月27日初次被以證人身分傳喚北檢複訊時，面對媒體提問一度比出中指。黃今日被訊問1小時半，離開時被媒體堵麥問“有捐款給柯文哲嗎？”黃一度嚇到用手遮臉，隨後說“要訪問我嗎？偵查不公開、我不能告訴妳，我情緒其實很穩定”，還打趣反問“為什麼不再問我為何來？我今天是來經營檢調這條線啊！但我覺得很難，畢竟我顏色錯了！”



77歲的沈慶京迄今收押32天，今日第5度從土城看守所戒護到“衛生福利部”立台北醫院。先前一度傳出沈慶京雖坐輪椅，但在候審室曾一派輕鬆吹口哨，但沈的委任辯護律師表示，沈的身體狀況很不好，先前為沈慶京聲請交保就醫，至今尚無結果，2日上午會到台北醫院戒護病房探望沈，沈在聲請交保補充理由狀簽名後，會盡快遞狀給北院。

