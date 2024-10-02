中評關注：賴清德只信自己人　英系遭排擠？

卓榮泰與邱泰源同台備詢，邱低頭看資料。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）最近幾個出事的“部會”首長，包括“衛福部長”邱泰源、“國防部長”顧立雄等，巧合的都是英系人馬。在傳出賴清德強勢領導氣氛之下，英系人馬頻頻出狀況，賴會不會進行上任後第一波人事調整？蔡家軍或前朝留下的官員，很可能就是第一波遭替換的人選。



賴清德520上台，到年底就約半年，很可能是考量調整人事的時間點。最近傳出賴清德在8月初將官授階茶會上，因賴抵達時將官沒起立致敬，引發其不滿而責備人，顧立雄為了緩和氣氛，還上台說要測試麥克風，想要轉移僵硬的氣氛。但賴清德直接譴責，除了讓在場將官尷尬，恐怕也是直指顧立雄。



另一位惹賴清德生氣，還一度取消同台的是“衛福部長”邱泰源，邱泰源過去被認為是親近英系的不分區“立委”，後來在賴清德執政之後，任命為“衛福部長”，但可能“立委”當久了，有什麼話就講，在致詞場合還直接說，賴親自打電話罵“環境部長”彭啟明。這個爆料凸顯賴跨越“行政院長”卓榮泰直接指揮“閣員”，還透露賴發脾氣的內幕，這是否適合在公開場合說明，邱的說法被質疑有點“白目”。



但這可能已種下賴清德與邱泰源之間的嫌隙，此事件發生隔天，賴臨時取消與邱同台的基層醫療協會理監事會議曁醫師聯誼晚宴；隔幾天就算兩人在台灣護理學會110周年慶祝大會同台，也幾乎沒互動。



邱泰源1日在“立法院”備詢時，還直接打臉“行政院長”卓榮泰在健保點值的回應。卓榮泰強調明年要達到健保點值1點0.95元有實施上的困難，但邱泰源卻強調，“我們有信心達到0.95元”。兩人下午同台備詢時，也幾乎沒有互動，邱站在卓的旁邊備詢時，多數時間低頭看資料。



“立法院”質詢休息時間，也可看到“行政院閣員”們的親疏遠近，賴清德屬意的“閣員”像是“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“法務部長”鄭銘謙等人聊天聊得很開心，還紛紛詢問出身氣象專家彭啟明有關於颱風動向，還稱讚彭是專業的。而邱泰源則沒有與“閣員”有積極互動，尤其，邱泰源旁邊坐的就是彭啟明，邱之前又爆料彭啟明接到賴罵人電話，兩人互動更是冷淡。