中評鏡頭：馬祖八八坑道窖藏老酒有美麗謊言

八八坑道位在馬祖南竿機場附近。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月2日電（記者 盧誠輝）馬祖南竿鄉牛角嶺有一條隧道，過去為陸軍馬祖防衛指揮部戰備用途的戰車坑道，1974年完工時因適逢蔣介石88歲誕辰，因此命名為“八八坑道”。馬祖戰地政務解除後，馬祖酒廠即利用此坑道窖藏高粱酒與釀造酒，因坑道內長年維持在攝氏16-19度，恆溫又穩定的環境，讓存放的老酒有一定品質，更享譽全台。



八八坑道相傳原為早期馬祖居民為躲避海盜的藏身山洞，在軍方進駐馬祖後，加以鑿高、挖深與強固，闢為戰車坑道，全長273米(包含副坑道長度)，可容納一個步兵團的兵力，正向出口可迎擊海上入侵的敵軍，後方出口可通往過去的南竿軍用機場。



馬祖戰地政務解除後，馬祖酒廠即利用八八坑道窖藏美酒，所出品的高粱酒便以“八八坑道”為名，不僅成為馬祖酒的一大特色，也打響馬祖酒的知名度；目前主通道為罈裝老酒存放區，次通道為高粱酒系酒槽區，老酒儲存區放置的陳年老酒因停產緣故，現存均為15年以上，存量賣完即停，更顯其珍貴，坑道內酒香四溢，置身其中不禁令人微醺。



在馬祖從事旅遊業的王姓導遊告訴中評社，八八坑道內不只限量老酒珍貴，坑道內的窖藏高粱酒與釀造酒更是價格不斐，據傳一個罈甕的酒就要價超過新台幣90萬元，因此許多當地導遊每當帶團到八八坑道內參觀時，經常都會編造有遊客曾打破酒甕高價賠償的故事，再三苦口婆心地提醒遊客不要觸碰酒甕。



馬祖酒廠還曾為此出面闢謠表示，八八坑道罈甕每只都重達百斤，移動都得出動堆高機，一個人絕對搬不動。且這些罈甕裡裝的都是酒母，用來補味道用的，不會直接拿來灌裝，都是非賣品，價值無法估計。過去確曾因罈甕老舊出現裂縫，但從來沒發生過被遊客打破的情況，更沒有人因此吃上官司，導遊編故事的意思應該只是希望提醒遊客不要去觸碰這些罈子。