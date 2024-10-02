吳宗憲：兩岸應用溝通和政治解決　非靠武力

藍委吳宗憲接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”培訓40萬民力，必要時支援軍事行動。中國國民黨籍“立委”吳宗憲對此向中評社表示，台灣民眾其實都不想要戰爭，每個人都只希望能平平安安過生活，兩岸問題應該靠溝通和政治方式去解決，而不是靠武力，要靠武力解決兩岸問題，台灣其實占不到便宜，而且付出的代價太大。



吳宗憲強調，所謂的40萬民力，這些人並不是受專業的軍事訓練，在這個時代的作戰，是高度專業化，戰爭爆發時，如果讓一批沒有受過專業軍事訓練的人上戰場，那是送死而已。



賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，未來預計培訓40萬民力。賴還說，全社會防衛韌性目標之一就是“必要時支援軍事行動”。 賴清德也在臉書分享與沃草Watchout合作，全程以閩南語錄製“民防講看覓”系列節目，分享如何準備避難物資、學習急救措施等民防知識。



吳宗憲接受中評社訪問時對此表示，先從戰爭角度來分析，即使有了所謂的40萬民兵，兩岸萬一發生衝突，能帶來什麼實質意義嗎？他認為沒有，尤其是現在的軍事都講求高度專業，民兵的作用是什麼？



吳宗憲說，第二，台灣這十幾年來都非常穩定，尤其是馬英九執政的八年，為什麼賴清德現在要把台灣一步一步帶向戰爭的邊緣？這段時間賴很多的做法，因為兩岸關係處於緊張狀態，愈緊張的時候，任何的改變都有可能讓緊張局勢加溫。



吳宗憲舉例說，包括近日有媒體報導，台灣有送軍人到美國受訓等等，再加上政府說要有40萬可恃民力，這些都會讓對岸在判斷兩岸關係時，往不利的方向去發展。但其實大家都不想要戰爭，民眾都希望說能平平安安過日子，兩岸問題應該是靠溝通跟政治的方式去解決，而不是靠武力。