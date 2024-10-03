馬祖津沙天后宮海盜所建　有清道光石碑

津沙境天后宮位在馬祖南竿鄉津沙村內。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月3日電（記者 盧誠輝）馬祖南竿鄉津沙村有一間媽祖廟至今已有超過200年歷史，廟內至今仍保留清道光年間重建廟宇的石碑，當地盛傳津沙境天后宮是清朝嘉慶年間知名的海盜領袖蔡牽攻台時在馬祖所建的廟宇，該廟歷經多次整修重建，是馬祖唯一的黑面媽祖廟。



在馬祖4鄉5島共有9間天后宮，光是在南竿就有3間天后宮。而位在南竿西南角的津沙境天后宮因有著海盜建廟的傳奇故事，更增添神秘色彩。津沙境天后宮為傳統閩南式歇山頂3門3開建築，廟內保留有兩塊石碑，其中一塊石碑為清道光乙巳年蒲月重造碑，這和相傳清嘉慶年間海盜蔡牽來此建廟時間相吻合，該廟後燬於火災，在清道光乙巳年重建。



說起蔡牽的傳奇故事更是精彩，他在清朝乾隆嘉慶年間活躍並稱霸於台灣海峽，受眾人尊稱為“大出海”，更有“鎮海王”的稱號。蔡牽在清嘉慶年間的1802年率船隊攻台，還曾在滬尾（新北市淡水區）建立政權，長期與清軍交戰，對當時華南與台灣社會具有重大影響力，許多地方土豪、世族都得向他繳交保護費。



1809年，蔡牽在一次與清軍的海戰中敗下陣來，但不願被俘的他竟以火炮炸船自殺，結束傳奇一生。但因蔡牽過去海盜形象惡名昭彰，因此至今閩南語還流傳著俗諺“較橫逆蔡牽”、“較野蔡牽”，意思是比蔡牽還凶暴，用以形容人凶暴不講理。



馬祖交通車出租業者劉老闆告訴中評社，津沙境天后宮的媽祖神像早期是素白臉色，後來在1978年廟宇重建時，雕塑師傅因受到媽祖顯像黑面託夢，經向津沙村長老請示後才改塑造為黑面媽祖。每年黃曆正月15日的馬祖擺暝祭，津沙境天后宮都會顯得特別熱鬧。