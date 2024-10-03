吳斯懷：將軍的嘴封得住 軍心流失封不住

台灣前陸軍中將、前藍委吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電（記者 楊騰凱）有媒體報導，賴清德日前出席台“國防部”將官晉任典禮後茶會，因將官未在他進場時起立致敬而動怒。台灣前陸軍上將、前藍委吳斯懷向中評社表示，完整的真相究竟為何，府方、台“國防部”以及顧立雄都沒有說清楚，三方面都欠缺直面事實的勇氣。



吳斯懷說，政治封得住將軍們的口，但封不住流失的軍心。



據媒體報導，賴清德8月首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮，府內一名女性官員於茶會開始前稱該活動性質輕鬆，要晉任將官們坐著就好。不料賴清德走進會場後，看到31名晉升將官都坐著，賴當場不滿表示，“我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？”事後台“國防部”表示，部分媒體渲染報導“總統”怒罵”立威”等顯屬誇大謬誤，誤導視聽。



吳斯懷表示，《中國時報》2日社論刊文稱將領要有對“總統”說不的勇氣，他深有同感，軍隊應該依法不依人，服膺“憲法”、捍衛“憲法”，不是服從執政黨，更不是服從“總統”個人，如果“總統”基於一人一黨私心而濫發號令，違背“憲法”精神或是損害“國家”利益，則沒有服從的必要。也就是說當“總統”命令逾越“憲法”，影響“國家安全”、社會安定、人民福祉時，應依“憲法”付予軍人職責，斷然拒絕“違憲”命令。

