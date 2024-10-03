中評鏡頭：馬祖大漢據點3層戰地坑道很神祕

大漢據點過去為軍事重地，外人不得隨意靠近。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月3日電（記者 盧誠輝）馬祖南竿鄉最南邊的仁愛村內有一座3層戰地坑道“大漢據點”，過去在馬祖戰地政務時期外人不得隨意靠近，直到2007年轉型為觀光據點開放參觀後，外界才得以一窺大漢據點的神秘面紗。據當地人士表示，大漢據點因是全人工開鑿，曾造成軍方不少死傷，以前一直被視為馬祖較陰的禁地，直到近年才成為觀光旅遊勝地。



大漢據點在1976年3月29日竣工，由當時的陸軍登步部隊官兵不分晝夜輪流施工，因當時設備簡陋，除用少量炸藥爆破外，其餘均靠人力一鑿一斧，使用十字鎬、圓鍬、畚箕等工具一寸一土挖掘花崗岩而成，是當時南竿島控制通往莒光島海域的重要軍事據點。



大漢據點共分3層，最上層為軍方連部，第2層設有生活圈及預備機槍陣地，最下層設有4座90高砲陣地、簡報室、中山室、庫房、儲藏室等空間。坑道寬約1.5米，高約2米，主坑道長150米，支坑道長80米，合計共230米。



1992年終止金馬地區戰地政務後，大漢據點在2003年由“交通部觀光局馬祖國家風景區管理處”移交，2006年整修完成，2007年2月始開放遊客可從南竿遊客中心旁步道進入參觀。走入坑道內，每一處槍口、砲口均面向海洋，充滿肅殺氣息，不僅可見證當年馬祖不畏艱難的戰地歲月，更可體會“緊扼海疆、大漢天威”之勢。



在馬祖從事旅遊業的王姓導遊告訴中評社，有關大漢據點的傳說很多，除了施工過程死了不少軍人外，也曾因鍋爐燃煤造成坑道內官兵一氧化碳中毒死亡，最恐怖的傳說是曾有大陸水鬼成功摸哨，殺光一整個連隊，後來一度棄守，最後還驚動蔣介石親自到場宣慰才讓事件平息，但後來就僅剩砲兵部隊留守。也或許是因為鬼故事多，因此就連馬管處也曾發公告提醒因大漢據點坑道屬幽閉空間，建議遊客盡量結伴同行。

