中評觀察：民進黨執政兩張神主牌都崩了

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電（評論員 林淑玲）賴清德上任不到半年，根據《美麗島電子報》發布最新民調，​​他的信任度52.5%新低，不滿意度38.6%新高，戰爭陰影與電價大漲衝擊民生，讓民進黨的“台獨”與反核兩張神主牌都崩了。



賴清德雙少數執政，但一上任就對民進黨內、在野黨、兩岸關係採強悍、對抗作為，為台灣前所未見。多數官員​​趨炎附勢投其所好，官方容不下別的聲音，惡性循環所致馬上顯現在施政滿意度上。通常新上任的領導人都在打基礎階段，盡量爭取全民支持，面面俱到，尋求愈來愈好，賴清德卻大相逕庭。第二大在野黨、台灣民眾黨主席柯文哲在沒有被查到收賄鐵證下，已收押近一個月，賴的信任度與滿意度於是雙雙亮起紅燈。



近來賴政府擁抱“台獨”升高備戰，處處聽命於美國，已在台灣社會上造成很大恐慌。尤其看到俄烏戰爭末日景像，以及近日升高戰火的以色列與伊朗、黎巴嫩之戰，台灣無人不焦慮。台灣與烏克蘭很像，美國與北約想利用烏克蘭牽制俄羅斯，烏克蘭就繼續打，打到幾乎亡國，美國還不放過。而俄烏戰爭二年多，美國沒有任何一個地面部隊進去參戰，民進黨人期待台灣有事美國派兵護台，難道還看不清楚？最近美國共和黨總統候選人特朗普更狂言稱，台灣距離中國太近，他希望台灣領袖在未來4年內，大幅增加“國防”投資達到GDP的10%，嚇到了台灣人。

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從特朗普講的這點，可看出台灣在美國眼底比烏克蘭還不如，美國與北約是出錢讓烏克蘭去拖垮俄羅斯，台灣是聽美國辦事還要花大錢，被扒皮。中華戰略前瞻協會研究員揭仲就分析，如果依特朗普的提議，​​台灣GDP10%是新台幣2兆6410億，總預算付完人事費用後連養一個“衛生福利部”都不夠！近日更爆出美國國防部承包商“雷神公司”軍售搞欺詐，涉及兩項對台軍售案，美國司法部已介入處理，可見台灣對美軍購的“凱子交易”有太多藏污納垢。接下來，美國若真要求台灣把軍費提高到GDP的10%，比現在多3倍以上，民進黨政府怎因應？那就是台灣人要勒緊褲帶，賣鍋賣碗去向美國買軍火了。



賴清德對大陸愈來愈硬，戰爭風險就愈來愈高，府方成立的“全社會防衛韌性委員會”已在集結民力，目標40萬人必要時支援軍事行動。這有如“國王的新衣”，沒有人告訴賴這就是民怨的來源，施政不滿意度創新高的原因。現實上是有薪水的志願役都很難徵到人了，更何況要無差別的去拉民力支援軍事行動。



民進黨政府在美國要求下強化備戰，等於承認“台獨”等於戰爭，有多少台灣人是想要打仗的？民進黨人、獨派願意把所有海外的子女、家人都召回來備戰？這張“台獨”神主牌實際上早就崩了。



民進黨另一張神主牌“反核”最近也是千瘡百孔。

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反核的民進黨政府這些年力推各種新能源、再生能源，但受限於台灣環境，不論太陽能、風力發電等都是高成本、低效率，造成台電虧損累累。根據相關資料，台電明年若未能獲得千億補貼，累虧恐達4800億，逼近資本額5800億，加劇破產風險。於是電價費率審議會日前已拍板，住宅、量販店、超市等民生用電凍漲，產業電價平均漲12.5%，其中半導體及資料中心電價調升14%。這幾天工商業吵吵鬧鬧，誰可以凍漲，誰可減半，怎說都擺不平。更被抓到醫院電價漲14%、菸草製造業漲7%，​​有醫師就感慨“救命的比不上賣菸的？”



更重要的是，只要電價一動，最後就是反應在民生物價上，近期台灣因地價房價飆高，物價不斷飆漲，民眾苦不堪言。這波漲電費，企業界首當其衝，像是飯店業就抱怨，觀光客不足，住房率已夠低了，還要加電價讓他們難以存活；以及一些較小規模的科技廠也要承壓。而這些問題都是總結到能源政策，民進黨堅持不用便宜、清潔的核能，要使用昂貴的天然氣、再生能源，最近連一些原本挺綠的企業都抱怨不已。



可以肯定的是民進黨的反核神主牌正在拖垮台灣的競爭力。