滅火！府認了將官茶敘風波曾要求輕鬆自然

賴清德主持將官晉任授階典禮。(照:府方資料照) 中評社台北10月3日電／賴清德8月出席將官晉任茶敘，傳出府方人員事先要求大家坐著就好，不料賴卻大罵將領沒起立迎接三軍統帥，事後“總統府”、“國防部”均稱沒要將領們坐著，但府副祕書長張惇涵2日受訪坦承，確實因為茶敘的方式，府方與軍方單位在儀節溝通上，有一點小小的誤會，但他強調，賴清德不是會耍官威的領導者。



張惇涵昨接受Yahoo TV《齊有此理》專訪提到，有媒體報導賴清德震怒或摔東西，“這都誇大，也不是真實狀況”，過去8年蔡英文執政期間，每年都有將官授勳，賴清德上任後希望拉近跟官兵距離，上任後第一次邀請將官來府內茶敘，聊聊天讓大家暢所欲言，還特別準備小點心。



《中時新聞網》報導，張惇涵說，確實也因為茶敘的方式，府方跟軍方單位一開始在儀節的溝通上面，希望比較輕鬆自然一點，流程沒有對得很清楚，所以才導致賴來到現場的時候，將領們確實沒有起立、鼓掌，賴現場有問：“這個是一個什麼狀況”，但沒有摔東西，也沒有震怒罵人。



張惇涵表示，據他瞭解，“大概就是問了幾個問題”，然後就進行後面的交談，茶敘維持了1個多小時左右，就他過去8年經驗，這倒是第一次跟將官晉升的將領以茶敘方式見面，現場也沒有司儀，也沒有人喊“總統”來了”，所以確實是溝通上的誤會，後續府方跟軍方單位就這些細節做一些討論，後面舉辦的茶敘場次就比較順利。



張惇涵提到，大家都很清楚蔡英文非常照顧官兵，賴清德過去擔任蔡英文任內的副手，也很深刻理解，但兩人有一個很大的不同，蔡英文畢竟是女性沒有當過兵，而賴不但有當過兵，還在前線金門當兵，他的本意是希望可以拉近距離，聽聽政府還有哪些可以幫助他們做更多的地方。



府方未來是否會規定賴蒞臨所有場合都要起立鼓掌？張惇涵說，倒也沒有，若大家有印象，府方接見活動時，司儀會說“總統蒞臨”，大家都習慣起立；他也分享，自己幾乎每天跟賴開會，賴每次見到他們起立點頭時，都還會說“免、免、免，大家坐”。



張惇涵強調，就他觀察，賴清德私下很客氣，對所有人都如此，“賴清德不是一個會想要立威、耍官威的一個領導者”。