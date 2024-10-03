不滿賴？“正國會”傳分裂　多人帶槍投靠英系

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／賴清德上任未滿5個月，民進黨派系版圖逐漸挪移，英系未如外界預期隨著蔡英文卸任而式微，反而傳出有正“國會議員”“帶槍投靠”，7月全代會後，英系展現團結氣勢扭轉頹勢，投靠者竟然是目前黨內“主流派系”的“正國會”，其中多數是與“正國會”大頭理念不合者，更酸“正國會”分裂，林佳龍跟林右昌功不可沒”。



“正國會”兩大要角林佳龍出任“外交部長”、林右昌任民進黨秘書長之後，即迅速向賴清德傾斜，在“正國會”內部引起不少效應。



根據《中時新聞網》報導，英系在7月全代會黨職選舉中，沒有被外界唱衰，維持原席次，反而“正國會”開鍘堅持參選中常委的陳亭妃及挺陳人馬，最後導致中常委席次下修，這個轉折點，讓“正國會”內部矛盾浮上檯面。



派系人士指出，“正國會”內部長期存在林佳龍與游錫堃兩派人馬；台南市“立委”陳亭妃、台北市議員陳怡君、洪婉臻等人多屬於親游派，對目前派系主事者林佳龍、林右昌決策不滿，更私下抱怨，雙林與賴清德結盟後，“上面大頭獲利，但其他都是去當人形立牌和工具人”。



據瞭解，挺陳亭妃的陳怡君也在9月初英系的聚會現身，英系高層說，陳怡君不是“跳槽”，而是“回歸”；而另一位“正國會”的台北市議員林世宗與英系“立委”王世堅友好，常戲稱“堅系”，也和英系合作。



此外，傳出同樣挺陳遭“正國會”除名的台中市議員何文海，及與“正國會”內部有選區之爭的李天生，兩人也被納入英系的勢力。



不過英系並非“撿來都是菜”，也有上門投靠者被“拒收”。據悉，英系挑人原則是“懂合作”及“守住政治人物格調”的人。英系高層說，2026選舉將至，有些人想跳槽只是為了選舉，所以會委婉告知對方：“來英系沒什麼好處，初選還有可能被‘殺’”。



黨內人士說，英系當時的組成，其實是有共同想法、目標及利益的結合，蔡英文是共主，只要當時結合的原則還在，自然不可能因為蔡英文卸任而消退，何況蔡英文還是很關心民進黨跟台灣的未來。



派系人士坦言，賴清德上任後的人事任用，黨內派系確實有微詞，覺得黨中央及“內閣”沒有派系平衡，缺乏制衡力量有違民進黨文化，例如“交通部長”任用陳世凱，地方黨部抗議電話就接不完。



不過，黨內人士認為，派系競爭是民進黨進步力量；“正國會”的領頭羊林佳龍、英系看好的高雄市長陳其邁都是民進黨未來政治明星，只要所有派系跟民進黨的大目標一致，這些競爭都是正常現象。