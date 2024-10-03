雷神軍售弊案　台媒：應交給美國政府處理

雙聯裝刺針飛彈。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／台美軍售是政府對政府的交易，美國政府出面與美軍火商洽談合約，再向台灣報價，收取極少比例的行政費，相當透明，以往從未發生弊案，這次傳出雷神公司售台裝備有弊案，還是第一次，頗令人意外。台媒分析指出，雷神則是美國大軍火商，軍方又不能將雷神當做拒絕往來戶，最好的做法就是交給美國政府處理，還台灣方面公道。



根據《中時新聞網》報導，軍方自尹清楓命案發生後，很長一段時間，武器採購喜歡走軍售路線，因為都由政府出面接觸，軍人不必直接和海外的軍火商打交道，這樣最保險。此外，軍售沒有回扣問題，美軍火商賺多少錢，有個合理比例，不會漫天要價。



因而，三軍向外購買武器，會出問題的大多是商售案，特別是向歐洲國家採購的裝備，因為不能循台美軍售“政府對政府談”的模式，所以只能商售，因此過去才會發生諸如拉法葉艦佣金回扣弊案等情事。



由於軍方採購武器管道受到諸多限制，歐洲軍火商對台灣報價都會抬高，而且收取一定金額佣金，這已是公開的祕密；但台美軍售有嚴謹的防弊設計，雷神公司竟然還能涉弊，恐怕台美軍方都同感意外。



目前台灣與雷神公司最大的軍售案，應該是今年5月核定增購刺針飛彈1985枚，預算編列約新台幣690億餘元。



刺針飛彈是雷神生產，如今也傳出可能與中科院合作產製，而刺針飛彈是軍方不對稱作戰的重要武器項目之一，雷神則是美國大軍火商，面對雷神公司相關弊案，軍方又不能將雷神當做拒絕往來戶，最好的做法就是交給美國政府處理，還台灣方面公道。