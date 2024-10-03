柯被羈押小草站出來　鄭文燦嘆綠營無人聲援

鄭文燦。(中評社 資料照) 中評社台北10月3日電／民進黨籍前桃園市長鄭文燦被控收賄新台幣500萬元，8月27日遭起訴，並交保，預估桃園地方法院會排定11月開庭。而先前遭到羈押起訴的鄭文燦傳出向友人大吐苦水，台灣民眾黨主席柯文哲遭到羈押時，有許多支持者聲援，相較之下，沒有看到民進黨的人出面聲援自己。



《風傳媒》2日的報導，鄭文燦私下參加一場不公開聚會，言談中透露無奈，除堅持清白外，還大吐苦水，並且怨嘆，柯文哲遭到羈押時，有許多人聲援或是幫柯文哲講話；相較之下，沒有看到民進黨的人出面聲援自己。



鄭文燦被控收賄500萬元協助某集團楊姓前高管等人為“林口特定區計劃工五工業區擴大方案”護航，8月27日遭起訴，桃園地方法院庭期表出爐，10月29日、31日開準備程序庭，不過為其他被告，鄭文燦最快排定11月開庭。



鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，7月遭桃園地檢署依貪污罪嫌聲押獲准，檢方估計不法利益高達24億元，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年。其餘某企業楊姓前高管、某企業侯姓前發言人、白手套廖姓父子、廖子的黃姓妻子等人都列被告。



桃園地院庭期出爐，本月29日為廖姓父子及黃姓妻子的準備程序庭，31日為侯姓男子準備程序。鄭文燦的準備庭時間則尚未出現，最快應要11月才會開庭。



