颱風來了　基隆部份路段淹成小河道車輛拋錨

基隆市調和街有車輛因淹水拋錨。（照片：基隆語臉書社團） 中評社基隆10月3日電（記者 張穎齊）強颱山陀兒襲台，基隆市部分路段發生淹水災情，其中調和街較嚴重，成了一條“河道”，從2日晚間至3日上午均未退，有車輛拋錨，引起不少基隆市民抱怨。基隆市政府對此已在1日晚間緊急一級開設災害應變中心，中國國民黨籍基隆市長謝國樑坐鎮應對防颱。



基隆市多處淹水，在調和街、南榮路、劉銘傳路、基隆醫院停車場等地，均有淹水情況。其中調和街要上62快速道路最為嚴重，從昨晚就淹水迄今早，積水未退，導致民眾的轎車拋錨，警方在場指揮改道，里長也協助防颱。



現場民眾表示，已有2台車在水池路中間拋錨，警義消人員雨鞋都可以養小魚了。另外也有民眾抱怨，基隆自古就是雨都，一直都是與雨共存，整座城市最自豪的一部份就是排水系統了，一直以來除非是遇到大潮加上颱風，不然基本上沒什麼在淹水，下多少排多少再正常不過。



民眾說，但從上週開始就出現反常現象，明明不是颱風，只是出現局部大雨而已，市區南榮路就淹水成災，居民也感到意外。今天也一樣，只是颱風外圍水氣經過斷斷續續下雨而已，竟也已經造成多處淹水，大量積水無法散去，暴風圈真的涵蓋基隆時該怎麼辦？這雨量真的不大耶，基隆的排水系統什麼時候變得這麼脆弱了？



有罷免謝國樑的臉書社群內民眾嘲諷，基隆市提前放假、提前淹水，基隆首創、固樑保證，再淹可能就是謝國樑最後的政績。



基隆市政府已成立山陀兒颱風一級開設，謝國樑3日上午9點半視察基隆市消防局災害應變中心。



基隆市消防局統計，應變中心已於1日晚間7點一級開設，截至早上7點，共受理62件案件，包括積淹水災情23件、建物輕微毀損21件、路樹災情5件、土石災情5件、廣告招牌3件、民生基礎設施災害3件、及其他案件。目前已處理58件，處理中4件。基隆市過去24小時最大降雨量為246毫米。