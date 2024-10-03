賴清德立威　黃揚明嘆台灣朝鮮化

媒體人黃揚明。（中評社 資料照） 粉專“觸極者”製圖，嘲諷賴清德1日前往應變中心立威。（觸極者The Reacher臉書） 中評社台北10月3日電／山陀兒颱風來襲，賴清德1日到“中央災害應變中心”視察，與中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚及其他縣市長視訊連線。賴6度質問花蓮撤離人數，徐榛蔚回答3千多人，賴則質疑應是8000多人。但依照凱米颱風數據，應撤離人數確實為3千多人，賴清德威信受挫再度引發熱議。媒體人黃揚明2日強調，賴清德坐鎮災害應變中心就是政治表演，跟之前訓斥將官很像，來立威的。這樣沒有團結台灣，還讓災防官員學會全體起立，台灣愈來愈朝鮮化。



根據《中時新聞網》報導， 黃揚明2日在《大新聞大爆卦》節目質疑，應該是“行政院長”坐鎮或是副院長去那邊坐鎮吧？賴清德就是一個作秀的角色而已，又不是實際的行政首長？所以才說，這叫作政治秀！而這場政治秀，蠻低劣的，因為演得不好。賴清德將對不同政黨屬性的縣市首長那種蔑視，完全展露無遺。賴每天在那邊講要團結台灣、團結台灣？沒有，賴根本沒有做！



黃揚明強調，因為連數字都不清楚。上一次凱米颱風，就是撤離3千多人，哪來的8千多人可以撤？就這麼簡單的道理，賴自己當過縣市首長，不會不清楚。所以才說，這次賴清德想要用一個政治表演，展現與之前訓斥將官的事情很像，就是“你們不要騙我，我是來立威的”！



黃揚明指出，但是昨天有一件事情，他相信各部會的官員都已經學會了，就是賴清德走進災害應變中心時，大家全體起立！“（鼓掌）我們愈來愈朝鮮化了，愈來愈朝鮮化了！（點頭）”。



粉專“觸極者”也製作示意圖，嘲諷賴清德1日前往應變中心，一進場，全體官員跳脫以往模式，立正站好！“既見清德宗，何不站直？立威成功”！