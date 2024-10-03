賴質問花蓮縣長徐榛蔚引熱議　名嘴：她委屈

賴清德1日視察災害應變中心。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／山陀兒颱風來襲，賴清德1日視導“中央災害應變中心”，連線各地方政府確認災情時，為撤村人數六度質問中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，引發藍營批評。而深媒體人王淺秋2日在政論節目也曝光徐榛蔚的委屈心聲，表示自己聽了都替徐感到心酸。



根據《中時新聞網》報導，王淺秋2日在政論節目《大新聞大爆卦》批評，賴清德沒有關心花蓮交通、產業問題，衹有為了撤離人數和徐榛蔚糾纏，她諷刺，賴“目光如豆”，因為自己的得票率在花蓮不高，所以就故意找花蓮麻煩。



王淺秋說，徐榛蔚接受她訪問時透露，有位老婦人守在超商兩天一夜，原因是為了等蘇花公路搶通，要開車北上參加女兒婚禮，“這就是花蓮人的日常！”她批評，山陀兒颱風還沒登陸，蘇花公路和北迴鐵路就已中斷，賴清德不只不關心這件事，還只想找花蓮人報仇。



對於有媒體報導，徐榛蔚當時因一直低頭看資料，賴清德才會一直追問，王淺秋提到，當她提到此事、詢問徐是否覺得委屈時，徐有些為難、有苦難言，最後說了“感謝賴清德關注地方民眾疏散問題，但我們真的需要幫忙”。



而對於是否有向賴清德反映花蓮交通問題，徐榛蔚則說“我們不太有機會碰到賴清德”，王淺秋表示，這句話實在委屈，聽了都替她感到心酸。