柯文哲拒提訊　葉慶元：他跟檢察官攤牌了

律師葉慶元。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，柯文哲1日拒絕檢方提訊引發討論。律師葉慶元表示，這類似行使緘默權的概念，在某種程度上等於是攤牌了。



根據《中時新聞網》報導，葉慶元2日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲拒絕出庭應訊，這個情況不多，真的是蠻少見的。這就是有一點跟檢察官攤牌，反正我就不給你問了，類似行使緘默權的概念。



葉慶元指出，其實一般檢察官的訊問技巧，可能會講說，誰誰誰講了什麼了， 誰誰誰又講什麼。或者檢察官什麼都不講，先問你，看你回答怎麼樣，然後再說，可是你跟誰說的不一樣、你這個講法又跟誰說的不一樣，造成你心理上面的恐慌，這時，也許你就會說錯話，可能接下來就是所謂的突破心防，搞不好就會坦白。但如果不去應訊，這些問題通通不存在。



葉慶元點出，就算把柯文哲拘到地檢署去，他也可以不講話，被告本來就有行使緘默的權利，所以某種程度上就等於是攤牌了。



葉慶元接著指出，朱亞虎因為貪污治罪條例第一條第三項、第四項被收押，質疑李文宗是他行賄的對象，後面還有一個人，看起來衹有柯文哲。而7位京華城的員工捐政治獻金到民眾黨，柯文哲身為主要的被告，檢察官一定要問他的講法，比如到底有沒有這回事、你的看法是什麼 。