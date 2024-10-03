台官方：未入CPTPP　GDP損1.6%

中經院、行政院經貿辦舉辦“促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略”國際研討會。（照片：行政院經貿辦提供） 中評社台北10月3日電／台灣2021年申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），“行政院政務委員”暨總談判代表楊珍妮2日指出，長期來看，若台灣無法加入，GDP成長恐損失1.6%。台“外交部長”林佳龍則期盼CPTPP成員國公平、客觀處理台灣申請案，“不要納入無關的政治考量”。



媒體報導，中華經濟研究院2日舉行“促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略”國際研討會，邀產官學界專家學者討論台灣加入CPTPP的重要性，由於CPTPP執委會預計11月召開，此時舉辦研討會別具意義。



楊珍妮指出，當前世界遭逢供應鏈中斷、氣候變遷、數位轉型、地緣政治緊張、經濟脅迫等各種挑戰，台灣無法單獨面對這些挑戰，即使台灣經濟表現強勁，GDP在CPTPP成員中規模為第六大，也必須與他國合作方能因應。



楊珍妮說，CPTPP成員國總共占全球GDP的15%，若無法加入，恐限制台灣產業競爭力，長期而言，GDP成長將損失1.6%。



楊珍妮強調，台灣是受到國際認可的自由經濟體制，也符合各項高標準規範，長期遵循貿易承諾，無論在世界貿易組織（WTO）或雙邊投資協定下，均未在爭端訴訟或仲裁程序下擔任被告，是可信賴的貿易夥伴。



林佳龍則說，台灣半導體產業在世界領頭地位，在全球供應鏈及區域經濟安全地位重要，且完成多項法律改革，致力達到淨零碳排、數位轉型，因此台灣符合CPTPP“奧克蘭原則”，也就是高標準並擁有遵守貿易規則的良好紀錄，期盼成員國公平、客觀處理台灣申請案，達成共識，不要將無關的政治考量納入其中。