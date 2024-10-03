陳其邁、王世堅、莊瑞雄　英系鐵三角

蔡英文與陳其邁。(照:陳其邁臉書) 中評社台北10月3日電／民進黨蔡英文520卸任後，態度刻意低調，英系由高雄市長陳其邁、中常委“立委”王世堅及英系召集人、“立委”莊瑞雄組成“新鐵三角”。陳其邁有競逐大位的能量，王世堅及莊瑞雄都是英系角逐百里侯的大將，沒了“中央”執政大權，卻在地方鴨子划水，伺機而動。



根據《中時新聞網》分析報導，前“行政院副院長”鄭文燦深受蔡英文喜愛，被稱為大阿哥，原本政治聲勢看漲，但涉案後，在政壇已無翻身之地。據悉，鄭文燦9月上旬在一場私人聚會中大吐苦水，除了自表清白，也提到他的案件是舊案重啟，又是檢方多次抗告後才被羈押，但這段時間沒看到民進黨的人送暖，反觀柯文哲羈押禁見時，有許多小草聲援。



隨著大阿哥遭冷凍，二阿哥陳其邁聲勢看漲，高雄市長卸任後不僅有揮軍“中央”的雄厚實力，更是黨內繼賴清德之後，能跟“正國會”林佳龍抗衡的人，不難看出陳其邁目前正在南部“廣積糧”。



黨內人士說，很少縣市長花心思著墨淨零轉型之類的大議題，但陳其邁卻在高雄開設淨零學院，要求市府所有局處長考證照；看到高市府某局處長對外解說淨零轉型時，講得頭頭是道，顯示陳其邁逐鹿中原備戰的企圖心。



王世堅是英系台北市長呼聲很高的人選，屢在中常會扮烏鴉“質詢”黨主席賴清德，但因頗受年輕人喜愛，聲量居高不下；英系認為，在台北市這種特殊選區，就是需要王世堅這類奇兵。



而英系召集人、不分區“立委”莊瑞雄投入經營台東艱困選區，9月14日成立服務中心。台東基本盤雖是藍大於綠，但民進黨劉櫂豪卻曾選上“立委”，這屆是因黨內分裂、脫黨參選而將這一席“立委”拱手讓給藍營，不過劉櫂豪是蔡英文的學生，還被蔡找去小英基金會，顯示英系與台東深厚淵源，若莊能蹲點經營有成，政治之路看好。