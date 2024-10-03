郭正亮：賴清德諸事不順　每天拿關刀揮

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／賴清德日前出席晉任將官茶會，傳出因將官在他進場時沒有起立致敬當場不悅，以嚴正口氣提醒軍人注意禮節，1日到“中央災害應變中心”，多次以有誤數據追問花蓮需撤離人數。前“立委”郭正亮2日在政論節目認為，賴清德很容易動怒，諸事不順，得票沒過半，“立委”也沒過半，每天拿關刀揮來揮去。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮2日在政論節目《下班瀚你聊》表示，賴清德很容易動怒，諸事不順，政府內部也亂。譬如“行政院長”卓榮泰到“立法院”備詢，很多意見和部長都不一樣；另外，賴清德去“國防部”，新聞出現很多版本，不可思議。給人感覺就是政府有點顛簸，沒辦法整合各種聲音。



郭正亮提到，黨內邀請“立委”吃飯，有12位“立委”缺席；接下來指揮“立委”要全勤，真是拜託！又如“經濟部長”郭智輝很多說法和卓榮泰也不一致，還有漲電價，物價又要上漲了！



郭正亮說，老百姓其實沒有這麼關心政治，這是一種整體的感覺。現在是“諸事不順”；賴不順的時候，情緒就出來了。



郭正亮認為，蔡英文比賴清德聰明10倍，且還牽涉到領導統御能力和人際關係，這一點蔡英文比較強。郭正亮說，“我以前說賴清德是鬥雞，現在還有另一個特質，就是直球對決！”



郭正亮引用謝長廷的說法，蔡英文是用沙西米刀，賴清德就是拿關刀；但蔡英文“立委”過半，處理事情比較細膩；賴是得票沒過半，“立委”也沒過半，每天拿關刀揮來揮去。