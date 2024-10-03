颱風天釀火警　屏東東港安泰醫院一片混亂

屏東東港安泰醫院3日一早傳出火警，大批病患緊急疏散，醫院騎樓擠滿等待安置人潮。（中評社） 中評社屏東10月3日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒逐漸接近，預估中心上午登陸台灣南部。高雄、屏東上午風強雨驟當中，屏東縣東港安泰醫院一早驚傳火警，屏東縣消防局各分隊冒風雨搶救中，醫院門口也聚集大批疏散的病患，現場一片混亂，救援仍在持續中，起火原因尚待調查。稍早傳醫院11樓有3人失去呼吸心跳，尚待屏東縣消防局證實。



氣象署上午8時半也對19縣市發布超大豪雨、大豪雨等特報，其中基隆、新北、屏東、台東為超大豪雨，台北、台南、高雄、花蓮為大豪雨，雲林、嘉義縣市、宜蘭、澎湖為豪雨，桃園、新竹縣、苗栗、台中、彰化、南投為大雨。



屏東縣東港安泰醫院3日清晨驚傳火警，屏東縣消防局7時41分接獲報案，初步瞭解疑醫院2樓配電室起火，D棟5樓到11樓竄出白煙。火災通報後，醫護人員在煙霧中緊急疏散病患，也有人冒著風雨將病患推離遠院區。



由於正值颱風天風雨交加，需要從高樓病房緊急疏散病患，有病患躺在病床或坐輪椅被推出，也有病患掛著點滴在家屬攙扶下疏散，許多病患及家屬擠在醫院外騎樓等待安置。而警消人員目前仍在現場持續灌救中，稍早傳出11樓有找到3人OHCA，但還需消防局確認，至於財物損失及詳細起火原因，也有待進一步調查釐清。



氣象署今上午近7時半先對高雄、屏東發布颱風強風告警，估計持續至10時半，提醒由於颱風中心即將通過附近，當地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全。