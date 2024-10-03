颱風假第二天　台灣一日損失315億

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／山陀兒颱風龜速前進，全台22個縣市放颱風假。不過部分企業界損失不小，尤其製造業產線不能中斷，員工沒有颱風假，出勤得給加倍工資，積體電路、半導體廠商都得照常開工。三三會理事長林伯豐2日表示，1000人的廠房，光人事成本就增加新台幣500萬。專家試算，放一天颱風假，台灣經濟損失至少新台幣315億元。



山陀兒颱風龜速前進，全台放颱風假，北台灣無風無雨，有人悠閒吃早餐，不少人出門溜達。但看在企業界眼裡，這樣的損失可大了。



根據台媒報導，三三會理事長林伯豐受訪表示，對製造業來講，都是會加班的，正常的工資以外，加1.33倍，1000人的工廠大概會增加4－5百萬元，所以颱風假是應該慎重。不要衹有政治因素考量，這些放颱風假的人到哪裡去？都到百貨公司、KTV或者戲院。



雇主對於無風無雨的颱風假，心裡好痛，因為沒有生產，等於零進帳。有的廠房、產線24小時不中斷，無法給颱風假，出勤者還得工資加倍，人事成本更高。積體電路、半導體廠商都得照常開工。不過，台灣放一天颱風假，到底經濟損失有多大？以2023年台灣GDP23兆來計算，除以365天，一天產值大約630億，再扣掉颱風天得出門上班的，還有內需市場，一天損失至少315億。這裡面，還包含台股休市的千分之3手續費，以周二成交量計算，至少損失12億。