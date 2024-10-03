黃國昌怒問賴清德　踐踏司法怎笑得出來？

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，在第一次無保請回前，於台北地檢署站挺緊盯監視器“直視濫用權力的賴清德”一事，“總統府”副秘書長張淳涵稱“賴清德對此一笑置之”。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌則在臉書發文反問，台灣的司法正義遭民進黨政權踐踏致此，賴清德怎麼還笑得出來？難以相信是賴的格局。



對於柯文哲緊盯監視器“直視濫用權力的賴清德”說，張淳涵日前接受專訪指出，賴清德一笑置之。



黃國昌以“賴清德的笑與怒”為題發文指出，正當全台因颱風放假，嚴密防範山陀兒颱風對台灣可能的侵襲之際，看到“總統府”派出張淳涵接受綠色主持人專訪，表示柯文哲主席當初在接受超過70小時的拘束訊問之後，對於綠色新威權所提出的沉痛控訴，賴清德“一笑置之”。



黃國昌批評，真的難以相信，這是賴清德的格局。過去幾天，無論是三軍將領們沒有起身肅立迎接賴清德，引發賴震怒，抑或是拿著錯誤的資訊大耍官威，六度責問中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚到底撤離多少人，都讓全台民眾見識到賴清德毫不掩飾的怒氣。讓人難以理解的是，對於台灣的司法正義遭民進黨政權踐踏至此，堂堂“總統”怎麼還笑得出來？也讓人不禁揣度，賴清德的發怒，為何如此不問是非？



柯文哲涉京華城圖利案，9月5日在二度羈押庭遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已快滿1個月，北檢在10月1日上午原定第五度提訊柯文哲時，柯表達“拒絕到北檢應訊”，北檢只好決定擇期再提訊，創下北檢首度因提訊在押被告遭拒絕被迫改期的事例。