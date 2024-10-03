工程師IG發佈高教機資料　台漢翔被罰百萬

勇鷹號新式高教機。（軍聞社 資料照） 中評社台北10月3日電／與台空軍有緊密合作關係，有官股的台灣漢翔公司一名設計工程師，日前在IG上張貼數張勇鷹高教機分析資料，經空軍與中科院督察室、漢翔公司查核，雖確認未涉及洩密，但仍違反重大保密工作紀律，據瞭解，因中科院為主合約商，因此違反保密條款裁罰漢翔公司新台幣100萬元。



媒體日前報導漢翔公司一位工程師在公開社群帳號，多次分享戰機的工程機敏資料，經漢翔公司立即前往調查，並隨即發布新聞稿表示，該工程師主要執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而在個人社群媒體抒發。漢翔經該工程師同意後，進入其社群帳號後台，逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾。



漢翔對外說明，該名工程師確為公司員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作，公司各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，該員為工程處置團隊中的一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社群媒體抒發。



漢翔表示，經該名工程師同意後，進入其社群帳號後台，逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾，與工作相關計有9則限時動態，均為計算流體力學(CFD)時使用之分析資料，圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，未有重要之性能、設定與數據資料，其餘皆與工作無關，且該員於IG上所述ADF訊息為錯誤資訊。



經過漢翔續查，該名工程師行為雖未涉及軍方核定之涉密工項，惟仍屬未遵工作紀律之重大違規，造成民眾疑慮，也損及公司形象聲譽，因此將依規定嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導，另將主動邀請空軍及主合約方中科院就查證情形復查。