雷神浮報價格　葉慶元曝台軍購內幕被當盤子

葉慶元。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／美國對外軍售承包商“雷神公司”近日被爆在承辦相關業務時存在不法價格欺詐行為，軍售價格涉及高報，當中牽涉兩項對台灣對台軍售案，消息獲台軍方證實。律師葉慶元2日在政論節目透露，自己當兵時曾參與軍購談判，當時美方願給台灣“未使用”軍品，卻不願意透露出廠年份，他直言，那時就已經覺得台灣被當成盤子（閩南語：呆子）。



針對雷神案，台軍方日前發聲明表示，本案經國際媒體披露，是由美國政府主動調查、通知台灣，並將代為向廠商求償，前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予台灣。但“國防部”也再提“疑美論”操作，指出跡證明顯，相關訊息對台“國防”安全、台美關係都是一種傷害，須提高注意。



根據《中時新聞網》報導，葉慶元2日在政論節目《少康戰情室》中透露，自己當兵時在中科院服役，曾負責涉外軍購相關事務談判，當時雷神也是供應廠商之一。自己參與的一次軍購談判中，台灣提出要全新品，美方說不行，但可以給“新品”，當時他追問，新品是1年、3年內出廠的新品嗎？對方回應“沒有”，並稱給的是未使用品。



葉慶元說，當時他追問美方人員，所謂未使用品是出廠多久？對方回應“不能說”。他表示，這些未使用品絕對不是剛出廠，或是3年內出廠的產品，那時就已經覺得，台灣被當成盤子。