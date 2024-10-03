颱風登陸　軍方投入1165兵力援南台灣

颱風影響南部地區，負責南台灣防務的第四作戰區2日派遣官兵投入相關救災工作。（第四作戰區提供） 中評社高雄10月3日電／負責南台灣防務及救災的第四作戰區2日表示，配合台南、高雄及屏東縣市政府，目前累積投入兵力1165人，會同警消實施土石流潛勢區預防撤離，同時要求各聯絡、情蒐官即時回報，以利精準投入兵力救援。



颱風山陀兒持續緩慢接近台灣，預估中午將從高雄附近登陸。氣象署提醒，今天各地風力明顯偏強，台灣西南部沿海地區應防颱風暴潮及海水倒灌；屏東、高雄、台南、嘉義應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。



第四作戰區2日晚間發布新聞稿表示，山陀兒持續影響南部地區，且行進路線與影響的時間不斷修正。第四作戰區指揮官廖建興中將主持災防應變管制會議，在聽取颱風動態報告後，針對災情蒐報、救災兵力派遣、災防機具配置、救災人員安全等情，特別提醒各鄉鎮區情蒐官及聯絡官，應有效掌握地方災情及道路狀況，即時回報，以利精準、適切投入兵力，有效協助地區降低災損。



第四作戰區指出，配合台南、高雄及屏東等縣市政府，目前累積投入救災兵力1165人，2日協同後備軍人輔導中心幹部及民眾執行沙包裝填。會同警、消人員實施土石流潛勢區預防性撤離，共同守護民眾生命財產安全。